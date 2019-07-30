Bayern Munih Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, bu akşam Alman devi Bayern Münih ile Almanya’da karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen AUDİ Cup kapsamında oynanacak olan mücadelede, Fenerbahçe taraftarları da takımlarını desteklemek için Allianz Arena’da hazır bulunacak. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Bayern Münih Fenerbahçe maçı hakkında merak edilen ayrıntılar...

Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Munih – Fenerbahçe maçı 30 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile saat 21:30’da başlayacak. Maçı D-Smart kanalı canlı olarak verecek. Karşılaşma Allianz Arena’da oynanacak. Karşılaşma Misli.com üzerinden de canlı izlenebilecek.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Audi Cup nedir?

Audi Cup, Bayern Münih'in ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen bir hazırlık turnuvası.

İlk olarak 2009 yılında Audi'nin 100. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, daha sonra düzenli bir hal aldı.

Audi Cup, 2007, 2008 ve 2010'daki Franz Beckenbauer Kupası'nın yerini aldı ve Bayern'in sezon öncelerindeki klasik organizasyonu haline geldi.