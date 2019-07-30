Bayern Münih Audi Cup Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdürüyor. Almanya'nın Bayern Münih takımıyla hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de çalışmalar devam ediyor. Taraftarlar şimdi Fenerbahçe Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Bayern Münih Audi Cup Fenerbahçe maçına ilişkin ayrıntılar...

Audi Cup bugün başlıyor. Real Madrid ile Tottenham; Fenerbahçe ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe taraftarları sabırsızlıkla takımlarının performansını izlemek isterken "Fenerbahçe Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu sık sık yöneltiliyor.

Bayern Münih Audi Cup Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz Salı günü saat 21.30 Allianz Arena'da oynanacak. Real Madrid ile Tottenham maçı ise 19'da oynanacak. Mücadeleyi futbolseverler Smart Spor'dan izleyebilecek.

Bayern Münih Audi Cup Fenerbahçe 11’leri

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre yarın Almanya'da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar: Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.