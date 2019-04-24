Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde - Almanya Kupası yarı finalinde Werder Bremen'i 3-2 yenen Bavyera ekibi, Leipzig'in rakibi oldu



BERLİN (AA) - Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Werder Bremen'i 3-2 yenen Bayern Münih finale yükseldi. Bremen'deki Weser Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 36. dakikada golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Thomas Müller'in 63. dakikada topu filelere göndermesiyle konuk ekip skoru 2-0 yaptı. Werder Bremen 74. dakikada Yuya Osako ve 75. dakikada Milot Rashica ile üst üste 2 gol buldu ve maçta 2-2’lik eşitliği sağladı. Bayern Münih 80. dakikada Kingsley Coman'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını Robert Lewandowski gole çevirmesiyle Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Böylelikle Bavyera ekibi Almanya Kupası'nda finale yükseldi. Kırmızı-beyazlılar kupada 23. kez finalde mücadele edecek. Bayern Münih, 25 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde, dün Hamburg’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Leipzig ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.