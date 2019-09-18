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Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskovamaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskovamaçı ne zaman? Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskovamaçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:53
Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu dün 4 grupta oynanan maçlarla başladı. Heyecan bugün 8 karşılaşmayla devam ediyor. Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Bu zorlu maçı takip etmek isteyen futbolseverler Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN MAX 2'den naklen yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:53
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