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Spor

Bayer Leverkusen deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı

Schalke 04'te 4 Türk oyuncu forma giydi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:29:09 -
Bayer Leverkusen deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Veltins Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Schalke 04, 51. dakikada Daniel Caligiuri'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Bayer Leverkusen bu gole 81. dakikada Juan Miranda'nın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

Bayer Leverkusen puanını 57'ye çıkararak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma imkanı veren 4'üncü sıraya yükseldi.

Üst üste 13 karşılaşmada galip ayrılamayan Schalke 04 ise 39 puanla 9'üncü sırada yer alıyor.


- Mavi-beyazlılarda 4 Türk futbolcu forma giydi


Schalke 04 forması giyen milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu ile Türk kökenli futbolcu Can Bozdoğan ilk 11'de başladı.

19 yaşındaki Can Bozdoğan aynı zamanda Bundesliga'da ilk kez forma giydi.

Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken, Ahmed Kutucu 73, Can Bozdoğan da 69 dakika oyunda kaldı.

Mavi-beyazlıların diğer Türk kökenli futbolcusu Levent Münir Mercan ise 89. dakikada Nassim Boujellab'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bayer Leverkusen'de ilk 11'de forma giyen Türk kökenli futbolcu Kerim Demirbay da 90 dakika forma giydi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Augsburg deplasmanda Mainz 05'i 1. dakikada Florian Niederlechner'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Augsburg ligde kalma adına önemli 3 puanı alarak 35 puanla 13. sırada yer aldı. Mainz 05 ise 31 puanla 15. sırada bulunuyor.

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