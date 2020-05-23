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Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, bayramın sağlık, bereket ve güzellikler getirmesini diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:24:02 -
Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, bayramın sağlık, bereket ve güzellikler getirmesini diledi.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bir mesaj yayımlayarak vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Baydilli mesajında, bayramda korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının önemli olduğunun altını çizerek, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgiyi ve kardeşliği paylaşma günü olan bayrama ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu bayramı da Ramazan ayında olduğu gibi biraz buruk ve eksik geçireceğiz. Bayramların ritüelleri olan akraba ziyaretleri, sarılıp bayramlaşmaları maalesef bayramda gerçekleştiremeyeceğiz. Bu bayramda bedenen değil kalben sevdiklerimizle yakınlaşacağız. Kurallara uyarak evimizde kalmamız, sevdiklerimizi, akrabalarımızı telefonla arayarak bayramlaşmamız salgının yayılma sürecinde azalması için çok önemlidir. Allah bundan sonraki bayramlara ulaşmayı ve o bayramları eskisi gibi tüm sevdiklerimizle birlikte coşkuyla yaşamamızı nasip etsin. Bu duygu ve düşünceler ile milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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