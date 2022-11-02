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Aktüel Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı
Aktüel

Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 00:33:00 -
Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 24 EU 280 plakalı otomobil, Şingah Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'nda C.D'nin kullandığı 69 AG 862 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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