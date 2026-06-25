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Yerel Bayburt turizminde Dede Korkut teması
Yerel

Bayburt turizminde Dede Korkut teması

Yeniakit Publisher
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Bayburt turizminde Dede Korkut teması

Bayburt’un tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri, Dede Korkut temasıyla hazırlanacak dijital içeriklerle tanıtılacak. KUDAKA ve Bayburt İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje, kentin turizmdeki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Bayburt’un tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri, Dede Korkut temasıyla hazırlanacak dijital içeriklerle tanıtılacak. KUDAKA ve Bayburt İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje, kentin turizmdeki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Bayburt'un kültürel mirası, tarihi ve doğal değerleri, Dede Korkut teması etrafında hazırlanacak profesyonel dijital içeriklerle tanıtılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Bayburt İl Özel İdaresi arasında 'Dede Korkut İzinde Bayburt Turizm Vizyonu ve Tanıtımı' projesi için destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında onaylanan proje, Bayburt'un turizm potansiyelinin Dede Korkut temasıyla ele alınmasını kapsıyor.

Bayburt İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek çalışmada, kentin kültürel, tarihi ve doğal değerlerine yönelik profesyonel dijital içerikler hazırlanacak. Hazırlanacak materyallerle Bayburt'un turizmdeki görünürlüğü artırılacak, destinasyon kimliği güçlendirilecek.

Proje, kültürel mirasın tanıtılmasına, doğal ve tarihi alanların daha geniş kitlelere ulaştırılmasına ve Bayburt'un sürdürülebilir turizm vizyonuna katkı sunacak.

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