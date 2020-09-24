Bayburt Kalesi çinilerine kavuşuyor

Asırlar önce inşa edilen ve Roma, Bizans, Arap ile Türk medeniyetlerine ev sahipliği yapan kale Türkiye’nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyor. 150 bin metrekare alana kurulu Bayburt Kalesi, çevresindeki 3 kilometre uzunluğa sahip, yüksekliği 30 metreyi bulan sur duvarlarındaki çiniler dolayısıyla tarihi kaynaklarda “Çinimaçin Kalesi” olarak geçiyor. Zamanla yok olan çiniler Valiliğin projesiyle yeniden surlardaki yerini alacak. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, çalışmanın 800 yıllık Bayburt çinilerinin küllerinden yeniden doğarak Bayburt Kalesi ile buluşturulması projesi olduğunu ifade etti