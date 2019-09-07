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Bayburt KADEM’den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:10
Bayburt KADEM’den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. Bayburt Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) mensupları da Diyarbakır’a giderek annelere destekte bulundu.


Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Evlatlarına kavuşmak için eylem yapan anneleri, Kadın ve Demokrasi Derneği Bayburt İl Temsilcisi Senem Daştan ve beraberindeki üyeler ziyaret etti.


Kadın ve Demokrasi Derneği Bayburt İl Temsilcisi Senem Daştan, yaptığı açıklamada, dernek olarak yüreği yanan annelerin yanında olmak için geldiklerini söyledi. Tüm teşkilatın annelerin yanında yer aldığını aktaran Daştan, “Cesur annelere, bu zulme başkaldırıdır, diyoruz. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olmak için geldik. Ailelerin dertlerini dinliyoruz, onların dertleri bizim dertlerimizdir. Yakın zamanda Hacire anne gibi onların da yüzü gülecek. Bunun ümidiyle dua ediyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:10
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