Bayburt evinde berabere kaldı
Bayburt İl Özel İdarespor, evinde oynadığı Cizre maçından golsüz beraberlikle 1 puan aldı.07 Nisan 2019 Pazar 17:55
Bayburt İl Özel İdarespor, evinde oynadığı Cizre maçından golsüz beraberlikle 1 puan aldı.
Hakemler: Alper Oran (xxx), Serdar Soydan (xx), Arif Dilmeç (xx)
Bayburt İl Özel İdarespor: İsmail(xx), Erol (xxx), Serhat (xxx), Selçuk (xx)(Dk. 71Emre Bayram xx), Serdar (xxx), Okan (xx)(Dk. 83 Yunus x), Haydar (xx), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan(xx), Eren (xx)(Dk.62 Feyyaz xx), Kerem (xxx)
Cizrespor: Engin (xx), Safa (xx), Cemal (x)(Dk 90 Yaşar x), Ekrem (xx), Burak (x), Mehmet (x), Emrah (xx), Mert (x), Nureddin (xx)(Dk 89 Mustafa x), Atilla (x), Semih Mustafa (xx)(Dk.81 Yusuf x)
Sarı Kartlar: Okan, Feyyaz, Eren (Bayburt İl Özel İdarespor), Atilla (Cizrespor)
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