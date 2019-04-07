Bayburt evinde berabere kaldı Bayburt İl Özel İdarespor, evinde oynadığı Cizre maçından golsüz beraberlikle 1 puan aldı.

Bayburt İl Özel İdarespor, evinde oynadığı Cizre maçından golsüz beraberlikle 1 puan aldı.

Hakemler: Alper Oran (xxx), Serdar Soydan (xx), Arif Dilmeç (xx)



Bayburt İl Özel İdarespor: İsmail(xx), Erol (xxx), Serhat (xxx), Selçuk (xx)(Dk. 71Emre Bayram xx), Serdar (xxx), Okan (xx)(Dk. 83 Yunus x), Haydar (xx), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan(xx), Eren (xx)(Dk.62 Feyyaz xx), Kerem (xxx)



Cizrespor: Engin (xx), Safa (xx), Cemal (x)(Dk 90 Yaşar x), Ekrem (xx), Burak (x), Mehmet (x), Emrah (xx), Mert (x), Nureddin (xx)(Dk 89 Mustafa x), Atilla (x), Semih Mustafa (xx)(Dk.81 Yusuf x)



Sarı Kartlar: Okan, Feyyaz, Eren (Bayburt İl Özel İdarespor), Atilla (Cizrespor)

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