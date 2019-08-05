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Bayat ekmekleri değerlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Bir taşla iki kuş vurmaya ne dersiniz? Hem bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz hem de şahane kahvaltılar hazırlamanıza yardımcı olacak bir tarifle karşınızdayız.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:55
Bayat ekmekleri değerlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Ekmek, sofra kültürümüzün vazgeçilmez unsurlarındandır. Uzmanlar öğünlerde ekmek tüketiminin sınırlandırılmasını, beyaz ekmekten uzak durulması gerektiğini belirtse de alışkanlıklar ekmekten vazgeçmeyi mümkün kılmıyor. Ne yazık ki ülkemizde ekmek israfı da bir hayli fazla. Hal böyle olunca israf etmemek için kalan ekmekleri değerlendirme görevi de hanımlara düşüyor. İşte, bayat ekmekten hazırlayabileceğiniz bu tarif kahvaltı sofralarının başköşesine yerleşecek cinsten.

Pratik Bayat Ekmek Pizzası

Malzemeler:

  • 1 adet bayat ekmek
  • Sucuk, sosis, mantar
  • Siyah, yeşil zeytin
  • Kaşar peyniri (mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz)
  • İsteğe bağlı olarak malzemelerde değişiklik yapabilir kıyma,köfte kullanabilirsiniz.

Sos Malzemesi:

  • 1 yemek kaşığı salça (domates sosu da kullanabilirsiniz)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Sarımsak
  • Karabiber, pul biber, kekik, nane (isteye bağlı kullanabilirsiniz )
  • Bir çay kaşığı tuz

Ekmeğimizi boydan ikiye bölüyoruz

Ekmek içini alıyoruz

Salçayı yağ ile açıyoruz sarımsağı ezip içine ekliyoruz

Baharatlarını da sosa ekleyip ekmeklerin içine sürüyoruz

Doğradığımız malzemeleri ekmeğimizin içine yerleştiriyoruz

Üzerine kaşar peynirini koyuyoruz

Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz (fırınınıza göre pişirme süresi değişebilir)

Afiyet olsun. 

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:55
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