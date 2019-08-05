Bayat ekmekleri değerlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bir taşla iki kuş vurmaya ne dersiniz? Hem bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz hem de şahane kahvaltılar hazırlamanıza yardımcı olacak bir tarifle karşınızdayız.

Ekmek, sofra kültürümüzün vazgeçilmez unsurlarındandır. Uzmanlar öğünlerde ekmek tüketiminin sınırlandırılmasını, beyaz ekmekten uzak durulması gerektiğini belirtse de alışkanlıklar ekmekten vazgeçmeyi mümkün kılmıyor. Ne yazık ki ülkemizde ekmek israfı da bir hayli fazla. Hal böyle olunca israf etmemek için kalan ekmekleri değerlendirme görevi de hanımlara düşüyor. İşte, bayat ekmekten hazırlayabileceğiniz bu tarif kahvaltı sofralarının başköşesine yerleşecek cinsten. Pratik Bayat Ekmek Pizzası Malzemeler: 1 adet bayat ekmek

Sucuk, sosis, mantar

Siyah, yeşil zeytin

Kaşar peyniri (mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz)

İsteğe bağlı olarak malzemelerde değişiklik yapabilir kıyma,köfte kullanabilirsiniz. Sos Malzemesi: 1 yemek kaşığı salça (domates sosu da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sarımsak

Karabiber, pul biber, kekik, nane (isteye bağlı kullanabilirsiniz )

Bir çay kaşığı tuz Ekmeğimizi boydan ikiye bölüyoruz Ekmek içini alıyoruz Salçayı yağ ile açıyoruz sarımsağı ezip içine ekliyoruz Baharatlarını da sosa ekleyip ekmeklerin içine sürüyoruz Doğradığımız malzemeleri ekmeğimizin içine yerleştiriyoruz Üzerine kaşar peynirini koyuyoruz Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz (fırınınıza göre pişirme süresi değişebilir) Afiyet olsun. Kaynak: meraklimelehat.com

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