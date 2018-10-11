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Bayat ekmeği israf etmeyin

Bütçe kontrolü yaparken kimi zaman israflarımızı hesaba katmayız. Oysa israf etmemek de ev bütçesini oldukça etkileyen bir faktördür. Ayrıca dinimizde israfın haram olduğu tembih edilir. Öyleyse bir bayat ekmeğin bile israfını yapmamalı, iktisat etmek için değerlendirmeliyiz. Peki nasıl? Bayat ekmekleri değerlendirmek için önerilerimiz yazımızda...

11 Ekim 2018 Perşembe 22:07
Bayat ekmeği israf etmeyin

BAYAT EKMEK NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Bayatlamış ekmeği küçük kareler halinde kesip kızartın. Soğuması beklendikten sonra kapaklı bir kavanozun içine koyup buzdolabında saklayın. Bu ekmekleri çorba servisi yaptığınızda yanında ikram edebilir veya robot yada karıştırıcılar ile öğütüp galeta unu niyetiyle de kullanabilirsiniz.

Bayatlayan ekmeğin üzerine su serperek hafiften ıslatıp alüminyum folyoya sarin. Sardığınız ekmekleri yaklaşık 5-10 dakika kadar fırında ısıtın. Bu şekilde bayat ekmek yumuşayacak ve neredeyse ilk günkü kadar taze olacaktır.

Bir kabin içerisine küçük doğranmış sivri biber, biraz peynir, domates, maydanoz, bir yumurta ve çok az miktarda sıvı yağ ekleyip karıştırın. Bayat ekmeği dilimleyin ve bu karışımı üstüne sürüp fırına verin. Bu tarifi peynir yerine sucuk ve sosis kullanarakta yapmanız mümkündür. Doğrusu sizin mutfaktaki hayal gücünüze bağlı olaraktan çeşitli tatlar oluşturabilirsiniz.

Bayat ekmekten ekmek tatlısı yapabilirsiniz. Ekmek gerçekten çok bayatladıysa dikdörtgen şeklinde ekmeği dilimleyin. Bir tepsi veya kaba ekmekleri dizip tatlı için hazırladığınız şerbeti gezdirin. Ekmeğin şerbeti çekmesi beklendikten sonra muhallebi veya puding sürüp yayın. Sonrasında tatlınızı istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

EVDE İSRAFI AZALTMAK İÇİN YAPILABİLECEKLER

İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalı,

Ekmek poşette saklanmalı,

Uzun süreli saklama amaçlanıyorsa ekmeğin derin dondurucuda ve poşet içerisinde saklanmalı,

Ekmek dilimlenerek tüketilmeli,

Kuruyan ekmekler israf edilmemeli, içinde az miktarda su kaynayan tencerenin üzerine yerleştirilen süzgeç üstüne konularak tüketilmeli,

Bayatlayan ekmekler galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi şeklinde çeşitli yemek, pasta ve tatlı yapımında kullanılmalıdır.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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