0553 313 94 23

Bayat ekmeği israf etmeyin

Bütçe kontrolü yaparken kimi zaman israflarımızı hesaba katmayız. Oysa israf etmemek de ev bütçesini oldukça etkileyen bir faktördür. Ayrıca dinimizde israfın haram olduğu tembih edilir. Öyleyse bir bayat ekmeğin bile israfını yapmamalı, iktisat etmek için değerlendirmeliyiz. Peki nasıl? Bayat ekmekleri değerlendirmek için önerilerimiz yazımızda...

07 Ağustos 2018 Salı 19:56
Bayat ekmeği israf etmeyin

 

BAYAT EKMEK NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Bayatlamış ekmeği küçük kareler halinde kesip kızartın. Soğuması beklendikten sonra kapaklı bir kavanozun içine koyup buzdolabında saklayın. Bu ekmekleri çorba servisi yaptığınızda yanında ikram edebilir veya robot yada karıştırıcılar ile öğütüp galeta unu niyetiyle de kullanabilirsiniz.

Bayatlayan ekmeğin üzerine su serperek hafiften ıslatıp alüminyum folyoya sarin. Sardığınız ekmekleri yaklaşık 5-10 dakika kadar fırında ısıtın. Bu şekilde bayat ekmek yumuşayacak ve neredeyse ilk günkü kadar taze olacaktır.

Bir kabin içerisine küçük doğranmış sivri biber, biraz peynir, domates, maydanoz, bir yumurta ve çok az miktarda sıvı yağ ekleyip karıştırın. Bayat ekmeği dilimleyin ve bu karışımı üstüne sürüp fırına verin. Bu tarifi peynir yerine sucuk ve sosis kullanarakta yapmanız mümkündür. Doğrusu sizin mutfaktaki hayal gücünüze bağlı olaraktan çeşitli tatlar oluşturabilirsiniz.

Bayat ekmekten ekmek tatlısı yapabilirsiniz. Ekmek gerçekten çok bayatladıysa dikdörtgen şeklinde ekmeği dilimleyin. Bir tepsi veya kaba ekmekleri dizip tatlı için hazırladığınız şerbeti gezdirin. Ekmeğin şerbeti çekmesi beklendikten sonra muhallebi veya puding sürüp yayın. Sonrasında tatlınızı istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

EVDE İSRAFI AZALTMAK İÇİN YAPILABİLECEKLER

İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalı,

Ekmek poşette saklanmalı,

Uzun süreli saklama amaçlanıyorsa ekmeğin derin dondurucuda ve poşet içerisinde saklanmalı,

Ekmek dilimlenerek tüketilmeli,

Kuruyan ekmekler israf edilmemeli, içinde az miktarda su kaynayan tencerenin üzerine yerleştirilen süzgeç üstüne konularak tüketilmeli,

Bayatlayan ekmekler galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi şeklinde çeşitli yemek, pasta ve tatlı yapımında kullanılmalıdır.

Bayat ekmek ile yapılacak yemekler ve tatlılar:

Yaklaşık 23 çeşit bayat ekmek ile yapılabilecek yemek ve tatlı çeşitlerin isimlerini paylaşayım. Yemeğin adini arama motorundan arattığınız çeşitli tarif sitelerinden tarihlerine bakarak hem güzel bir yiyecek yapacaksınız hem de bayat ekmeğinizi değerlendirmiş olacaksınız.

1.EKMEK KAVURMASI

2.PAPARA

3.TİRİT

4.EKMEK SÜPÜRGESİ

5.EKMEK OĞMASI

6.YALANCI PAÇA

7.KALACUŞ

8.EKMEKLİ OMLET

9.EKMEK KARIŞTIRMASI

10.YUMURTALI EKMEK AŞI

11.EKMEKLİ EZME

12.BAYAT EKMEK KÖFTESİ

13.PEYNİRLİ BAYAT EKMEK KÖFTESİ

14.BAYAT EKMEK PİZZASI

15.DİLİM PİZZASI

16.KETÇAPLI DİLİM PİZZASI

17.DİLİM KAYGANASI

18.TİYRİTİ

19.BAYAT EKMEK KANEPESİ

20.TUTMAÇ

21.BAYAT EKMEKTEN PAZILI TOP KEK

22.BAYAT EKMEK TATLISI

23.BAYAT EKMEKTEN BÖREK

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 19:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren rayından sıçrayan kıvılcım 8 evi yaktı
    1. Tren rayından sıçrayan kıvılcım 8 evi..
    2. İYİ Parti'nin kurultay sloganı belli..
    3. Erol Bulut: Yeni transferler henüz..
    4. Mal varlığına tedbir konulan Haydar..
    5. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    6. Rus uçağında şok! Acil iniş yaptı
    7. Uzmanlar uyardı! Islak mendili..
    8. ABD yerel seçimlerinde aday olan..
    9. Nagatomo'dan Galatasaray'a kötü haber
    10. Kuruluşundan bugüne AK Parti anlatılacak
    11. Bayat ekmeği israf etmeyin
    12. Halsizlik ruh halini olumsuz etkiliyor
    13. Alışverişin 5 önemli kuralı
    14. Bu faktörler çocuklarda işitme kaybına..
    15. İHA'lar tespit etti, F-16'lar vurdu!
    16. Lipedema nedir? Nasıl tedavi edilir?
    17. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    18. Neden ev yoğurdu tüketmeliyiz?
    19. Gümüşhane-Bayburt karayolunda..
    20. Yürürken ellerimizi sallamazsak ne olur?
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman