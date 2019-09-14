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Bayarslan: “Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:26
Bayarslan: “Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik" dedi.


TFF 1. Lig’in 4. haftasında Keçiörengücü’ne 1-0 yenilen BB Erzurumspor’da Teknik Sorumlu Uğur Bayarslan maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Konuşmasına Keçiörengücü’nü tebrik ederek başlayan Bayarslan, “Oyuna her iki takım da dengeli başladı. Keçiörengücü’nün iyi takım olduğunu, saha avantajını iyi kullandığını söylemiştik. Sentetik sahada oynuyorlar. Bizim çocuklarımız ilk defa sentetik sahada müsabaka yaptılar. Bunu da sahanın her bölümünde gördük. 15. dakikada Hasan ile karşı karşıya kaldığımız pozisyonu değerlendiremedik. Gol atan takımın galip geleceği bir maça dönüştü. İkinci yarının başlarında yediğimiz kafa golü ile geriye düştük. Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik. Sanırım maçın hakkı berberlik olurdu. Bu maçtan ders çıkartıp önümüzdeki haftalara bakacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:26
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