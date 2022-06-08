Bay Kemal'le Akşener arasında kirli pazarlık! Vay babam vay

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık konusunda bir pazarlık yaşandığını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, ancak seçim kararı alınmadan 6’lı masaya ismini dayatmasının bir çatlamaya neden olacağını düşündüğünü ifade eden Selvi, “Kılıçdaroğlu’nun öncelikli hedefi 6’lı masayı bir arada tutmak, ikinci amacı ise 6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak” dedi. İyi Parti kaynaklarıyla görüştüğünü söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefet cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Gelinen aşamada cumhurbaşkanı adaylığı, çoklu aday mı tek/ortak aday mı konusunda düğümlenmiş durumda.

Bu çok önemli bir nokta. Çok kritik bir aşama. Muhalefet açısından bir anlamda varlık ya da yokluk konusu. Shakespeare’in, “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!” dediği gibi.

O derecede hayati bir konu haline gelmiş durumda.

Çünkü CHP’de ‘Eğer çoklu aday çıkarırsak seçimi kaybederiz ama ortak aday çıkarırsak seçimi kazanırız’ görüşü hâkim.

Bu düğümü ise Kılıçdaroğlu ile Akşener, iki lider çözecek.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMAYACAK

CHP’de Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup, Kurban Bayramı’ndan önce Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının yararlı olacağını savunuyor.

İki amaçları var.

1- Kasım ayında erken seçim olacağına inanıyorlar.

2- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin üstünün tamamen çizilmesi ve bu süre zarfında kitlelerin Kılıçdaroğlu ismine alıştırılması için istiyorlar.

6’lı masa 3 Temmuz’da Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplanacağı için Kılıçdaroğlu’nun o gün liderlere adaylığını önermesini savunuyorlar. Ama Kılıçdaroğlu o kanaatte değil.

ADAYLIĞINI AÇIKLAMAYACAK

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok kararlı. Hem de hiç olmadığı kadar. İmamoğlu ve Yavaş’ın isimlerinin geri plana düşmesi nedeniyle de çok umutlu. Ancak seçim kararı alınmadan 6’lı masaya ismini dayatmasının bir çatlamaya neden olacağını düşünüyor. Kılıçdaroğlu’nun öncelikli hedefi 6’lı masayı bir arada tutmak, ikinci amacı ise 6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak. Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz’daki yemekte cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirmeyecek. Seçim kararı alınıp 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandığında CHP’nin adayı olarak masaya oturmayı amaçlıyor. Tabii bu sürede şartları olgunlaştıracak. Ama iddiasını daha ileriye taşıyacak.

ÇOKLU ADAY

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda rüzgâr sık sık yön değiştiriyor. Kılıçdaroğlu bir hamle yapıyor, ortak aday formülü güç kazanıyor. İYİ Parti’den bir mesaj geliyor, bu kez ibre çoklu adaya dönüyor. 6’lı masadan karar çıkana kadar bu devam edecek. Çünkü cumhurbaşkanı adayları karşılıklı hamleler yapıyorlar.

İYİ Parti başta olmak üzere 6’lı masada CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu konusunda bir görüş birliği oluşmuş durumda. Ancak Kılıçdaroğlu ile seçimi kazanabilecekler mi, ondan emin değiller. Eğer Kılıçdaroğlu ile seçimi kazanamayacakları kanaatine varırlarsa o zaman seçimlere çoklu adayla gidilecek demektir.

ÇOKLU ADAY İNTİHAR OLUR

CHP’de çoklu aday konusu bir kâbusa dönmüş durumda. “Çoklu aday intihar olur” diyorlar. “Bu havayı bir daha yakalayamayız. Çoklu aday bizim sonumuz olur” görüşü hâkim. Çoklu adayla seçime gidildiğinde Erdoğan’ın kazanacağını düşünüyorlar. O nedenle ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ısrarlılar.

ÇOKLU ADAY

CHP’de bu yönde bir görüşün hâkim olması demek, çoklu aday formülünün tamamen rafa kalktığı anlamına gelmiyor.

Ortak aday formülüne göre çoklu aday seçeneğinin şansı hâlâ var.

Çünkü 6’lı masa Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını düşünürse, küçük partiler Meclis’e girmek için gereken liste garantisini sağlayamazsa, ideolojik nedenlerle CHP’nin bagajını taşımak istemezlerse, CHP’li cumhurbaşkanı adayının olduğu seçimde İYİ Parti’nin oylarının gerileyeceği kanaati oluşursa çoklu adayın şansı artar.

İMAMOĞLU SEVERLER

Bir de Ekrem İmamoğlu faktörü var tabii. ABD başta olmak üzere Batılılar Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılmayacağını, İmamoğlu olduğu takdirde Erdoğan’ı devireceklerini düşünüyorlar. O nedenle kendilerine yakın gazetecilere Kılıçdaroğlu’nun Aleviliğinden girip seçimi kaybettiği takdirde yaşayacağı kâbusları hatırlatan yazılar yazdırıyorlar. Buna rağmen Kılıçdaroğlu cesaretli çıkar, geri adım atmazsa bu kez masaya çoklu aday kartını sürmeleri bekleniyor.

DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK PAZARLIK

Çoklu aday mı olacak, seçimlere ortak cumhurbaşkanı adayıyla mı gidilecek? Kılıçdaroğlu ortak aday mı olacak yoksa İmamoğlu ya da Akşener cumhurbaşkanı adayı olup ilk turda çoklu aday yarışı mı yaşanacak?

Bu düğümü Meral Akşener çözecek.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığını suya düşüren Akşener, bu seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayacak mı?

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI AKŞENER BAŞBAKAN

Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıklamıştı. CHP tarafında, “Akşener’in başbakan olabilmesi için Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması gerekir” yorumu yapılıyor. Seçimin ne olacağı belli değil. Ben Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyorum. Ama Kılıçdaroğlu cephesinde yapılan değerlendirmeleri aktarmaya devam etmek istiyorum.

AKŞENER’İN BAŞBAKANLIĞI

Akşener başbakan olmak istediğini açıkladı. Ama Akşener’in başbakanlığa giden yolu Kılıçdaroğlu’ndan geçiyor. Akşener’in başbakan olabilmesi için Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı seçilen kişi başbakanlık sürecini engelleyebilir de zamana yayabilir de ama tam aksine modeli hazırlayıp hızlandırabilir de. Böylesine bir kader anında Akşener kime güvenir, Kılıçdaroğlu’na mı İmamoğlu’na mı? İmamoğlu seçilirse yetkilerini paylaşmak istemeyebilir. Akşener’in başbakanlık yolunu açmaz. Ama Kılıçdaroğlu bu süreci yönetir. Onun için Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması lazım.

YİNE PAZARLIK KONUSU

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda her gün yeni bir adım atıyor. Her gün yeni bir mevzi kazanıyor. İYİ Parti’yle görüşüyorum. Onlar da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunun farkındalar. “CHP’nin adayının Kılıçdaroğlu olacağı artık kesin” diyorlar. Ama şu ana kadar Akşener’den Kılıçdaroğlu’na yönelik bir destek gelmiş değil. Bu durumu sorduğumda ise, “Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık konusunda bir pazarlık yaşanıyor. Bu pazarlık bitmeden Akşener’in olumlu ya da olumsuz yönde görüş açıklaması beklenmez” diyorlar.

6’LI MASADA DURUM

6’lı masanın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti. CHP’deki hava Akşener ile İmamoğlu anlaştığı takdirde diğer küçük partilerin ortak aday konusunda itiraz etmeyeceği yönünde. İtiraz etseler de önemli bulunmuyor.

Tabii bu siyaset. 6’lı masadakilerin hepsinin ayrı hesabı var. Ali Babacan cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Davutoğlu, Meclis’e girmenin peşinde. Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu’na teslim olmuş durumda. Temel Karamollaoğlu ise üçüncü ittifakı kuramadığı için bir ilerleme sağlayamadı.

O nedenle gözler Akşener’e çevrilmiş durumda.

6’lı masanın altın hissesini Akşener elinde tutuyor."