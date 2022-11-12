Bay Kemal’in millete hizmet anlayışı! ‘Aptal’ın hakkını ben savunacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir düğün salonunda kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada Kılıçdaroğlu, millete hakaret ederek "ekmek aptal toplumların gıdasıdır" diyen ve tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ı savundu. Kılıçdaroğlu, Türk toplumuna hakaret eden hadsizi, halka hizmet etmek için savunduğunu söyledi!..

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Sivil toplum kuruluşunun başkanı kalktı ekmekle ilgili bir konuşma yaptı, şimdi o hapiste. Onun hakkını kim arayacak? Bu kardeşiniz arayacak. Siyasi düşüncesinden dolayı hapse atılanlar var. İnsan düşüncesinden dolayı hapse atılır mı? İnsanoğlu aklını kullananları, doğru söyleyeni dokuz köyden kovacaklar, bu kardeşinizin sözü var; dokuz köyden kovsalar da onuncu köye gideceğim bu millete hizmet etmek için.