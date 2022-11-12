  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bay Kemal’in millete hizmet anlayışı! ‘Aptal’ın hakkını ben savunacağım
Siyaset

Bay Kemal’in millete hizmet anlayışı! ‘Aptal’ın hakkını ben savunacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millete aptal diyenlerin hakkını savunacağını söyleyip millete hizmet edeceğini söyledi!..

Yeniakit Publisher
2022-11-12 14:56:00 -
Bay Kemal’in millete hizmet anlayışı! ‘Aptal’ın hakkını ben savunacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir düğün salonunda kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada Kılıçdaroğlu, millete hakaret ederek "ekmek aptal toplumların gıdasıdır" diyen ve tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ı savundu. Kılıçdaroğlu, Türk toplumuna hakaret eden hadsizi, halka hizmet etmek için savunduğunu söyledi!..

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Sivil toplum kuruluşunun başkanı kalktı ekmekle ilgili bir konuşma yaptı, şimdi o hapiste. Onun hakkını kim arayacak? Bu kardeşiniz arayacak. Siyasi düşüncesinden dolayı hapse atılanlar var. İnsan düşüncesinden dolayı hapse atılır mı? İnsanoğlu aklını kullananları, doğru söyleyeni dokuz köyden kovacaklar, bu kardeşinizin sözü var; dokuz köyden kovsalar da onuncu köye gideceğim bu millete hizmet etmek için.

İşte millete bakış açıları! CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'aptal'a sahip çıktı!
İşte millete bakış açıları! CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'aptal'a sahip çıktı!

Siyaset

İşte millete bakış açıları! CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'aptal'a sahip çıktı!

Bu iddia ortalığı yangın yerine çevirecek! Akşener ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia
Bu iddia ortalığı yangın yerine çevirecek! Akşener ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia

Medya

Bu iddia ortalığı yangın yerine çevirecek! Akşener ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia

Hani devlet işleri ile din birbirinden ayrılıyordu! Kılıçdaroğlu’ndan Peygamber Efendimiz örneği
Hani devlet işleri ile din birbirinden ayrılıyordu! Kılıçdaroğlu’ndan Peygamber Efendimiz örneği

Siyaset

Hani devlet işleri ile din birbirinden ayrılıyordu! Kılıçdaroğlu’ndan Peygamber Efendimiz örneği

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Bu kadar enayi var mı?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Bu kadar enayi var mı?

Gündem

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Bu kadar enayi var mı?

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

selocan

demek ki aptallığı kabul ediyorsun ki bu şeref fukarasını savunuyorsun bay keMAL

Zeynel

Demek ki kendisi de bu milleti aotal yerine koyuyor rezillik yazıklar olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23