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Bay Kemal'in kediciklerle fotoğrafı ortalığı salladı!

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonda sonrası Oktar'ın kedicik olarak nitelediği bazı kadınların CHP Lideri ile birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:08
Bay Kemal'in kediciklerle fotoğrafı ortalığı salladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde 235 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı.

İLK SİYASİ GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE OLMUŞTU

"Adnan Oktar'ın kedicikleri" siyasilere başlattıkları seyahat turlarında ilk adresleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biri olan Gülşah Güçyetmez de, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra silmesi dikkat çekmişti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:08
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kedicikler
  4. Fotoğraf

YORUM YAZ

  • melih53melih532 sa önce
    chp li bu yönetim halk adına işbankta yönetimdeler.***sahi işfinans nasıl el değiştirdi borsadantarihinde ilk*****bir örneği dünyada *yok deniyor.....araştırılması lazım....o dönemki işfinans g.müdürü şimdi işgyo ya atanmış.sahi işgyo hisse fiyatı neden borsanın mali en itibarsız şirketi oldu.şu an***tarihinde bir ilk daha.***ne tesadüfler..diğeride tskb de ...oda **hisse gariplemesi yaşıyor tesadüf işte..**bizm kemal kılıçdaroğlu ve ekibide işbankta halk adına yönetimden sorumlu...**bayağı iyiler yani..iyi sorumlular...
  • akilakil4 sa önce
    pornocu kaset kendiliğindenmioldu sanıyorsunuz.ORGANİZE ...
  • cc50 dk önce
    kk nın kaseti çıkar yakında demedi demeyin.
  • hercaihercai4 sa önce
    Kemal Kedicikoglu.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş4 sa önce
    belkide porno filmleride vardır bunların
  • isaisa1 sa önce
    hah chp yi bi adnan oktarcı yapmadıgınız kalmıştı o da oldu :)
  • Adem EvliyaAdem Evliya3 sa önce
    Diğer adresleri neden yazmıyorsunuz.
  • makmak3 sa önce
    bu ne halkemal
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