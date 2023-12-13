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Gündem Bay Kemal'in Akit'e olan kini bitmedi
Gündem

Bay Kemal'in Akit'e olan kini bitmedi

Yeniakit Publisher
2023-12-13 10:07:00 -
Bay Kemal'in Akit'e olan kini bitmedi

Her fırsatta “iktidar medyayı susturmak için yargıyı sopa olarak kullanıyor” iftirasını atan CHP’nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akit Medya Grubunu susturmak için mahkemeye koştu.

HABER MERKEZİ

Basın özgürlüğü denildiğinde mangalda kül bırakmayan ve her fırsatta “iktidar medyayı susturmak için yargıyı sopa olarak kullanıyor” iftirasını atan CHP’nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akit Medya Grubunu susturmak için mahkemeye koştu. “Bir ülkede basın özgürlüğü yoksa vatandaşın haber alma özgürlüğü de yoktur” sözleriyle gazetecilik mesleğini yasal güvence altına alacaklarını öne süren Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılıyla Akit TV’ye haciz gönderdi. Kendisine yönelik en ufak eleştiriye dahi tahammül edemeyen Kılıçdaroğlu, 2016’da söylediği “Türkiye’de akan kanın durmasının yolu Başkanlığa ‘dur’ demekten geçer’ şeklindeki sözlerini haberleştiren Akit TV’nin haberlere giden araçlarının haczedilmesini istedi.

Demokrat maskesi düştü

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği 25 bin TL’lik tazminat kararı henüz kesinleşmediği ve istinaf aşamasında olduğu halde Ankara 6. Genel İcra Dairesi’ne başvuruda bulunan Kılıçdaroğlu’nun Avukat Celal Çelik, Akit TV muhabirlerinin habere giderken kullandığı araçlara yönelik haciz talebinde bulundu. Seçimler öncesi “Demokrat Dede” rolüne bürünen Kılıçdaroğlu adına sunulan dilekçede, “Akit TV Televizyon ve Radyo Anonim Şirketi’ne ait 34 HGN … ve 34 JZ …. plakalı araçlara HACİZ konulmasını talep ederim” ifadeleri yer aldı. 8 Aralık 2023 tarihli skandal “Talep Evrakı” seçim öncesi helalleşme nutukları atarak her türlü takiyyenin dibine vuran Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzünü ve Akit’e karşı nasıl bir intikam arzusuyla yanıp tutuştuğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Millet

Bunların hepsi böyle lafa gelince mangalda kül birakmazlar seçimlerde kurt misali kuzu postuna bürünürler seçimlerden sonra kılıçları çekerler önüne mütedeyyin kime varsa keserler asalar mahkeme hahkeme süründürler olmadı hacıze baş vurarlar yanı bizden değilsen yaşama hakkın yok senin ey mütedeyyinler temel karamolaoğluna Ali ba

Bay bay Kemal

Adam işsiz kaldı geçinmek için tazminat almayı ümit ediyordur.
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