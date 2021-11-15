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Siyaset Bay Kemal'e o lafını yediriyorlar
Siyaset

Bay Kemal'e o lafını yediriyorlar

Partisinin geçmişte yediği nanelerden dolayı "helalleşme yolculuğu"na çıkma kararı aldığını duyurarak seçim yatırımlarına bir yenisini ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na son olarak CHP eski milletvekili Necati Yılmaz tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 14:23:00 -
Bay Kemal'e o lafını yediriyorlar

Partisinin geçmişte yediği nanelerden dolayı "helalleşme yolculuğu"na çıkma kararı aldığını duyurarak seçim yatırımlarına bir yenisini ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na her kesimden tepki yağıyor...

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklaması partisinde de rahatsızlığa sebep oldu. CHP 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki verdi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışında samimi olduğu yanılgısına kapılıp siyaset dilinin dinselleştirildiğini, bunun da tehlikeli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Helalleşmek iyidir. Ancak siyaset dilinin dinselleştilmesi tehlikelidir. Kurumların ahireti ve helalliği olmaz. Kişiler varsa hataları ve kötülükleri için helallik istemeye en yakından başlamalıdır. Helalleşme hukuki ve siyasi sorumluluğun yerine ikame edilemez." dedi.

 

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