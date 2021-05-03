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Siyaset Bay Kemal'den skandal 15 Temmuz itirafı! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Siyaset

Bay Kemal'den skandal 15 Temmuz itirafı! Yüzsüzlüğün bu kadarı

Kasetle koltuğa oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’da tankların arasından kaçtığını itiraf ederken, darbeyi püskürten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşlara olan kızgınlığını da ağzından kaçırdı. “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” hatırlatmasına Kılıçdaroğlu, “Ben geçtim. O da (Erdoğan) gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?” karşılığını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 07:11:00 -
Bay Kemal'den skandal 15 Temmuz itirafı! Yüzsüzlüğün bu kadarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’ndan kaçışına ilişkin itiraf yaklaşık 5 yıl sonra geldi. Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü kalkışma esnasında mücadele etme ve tepki gösterme bir tarafa indiği Atatürk Havalimanı’ndan darbecilerin izniyle çıkış yaparak soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu evde almış, geceyi de burada geçirmişti. Darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçan Kılıçdaroğlu, o kaçışa ilişkin soruya skandal bir cevap verdi.

O da gelip geçseydi

Katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz gecesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu’na “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” sorusu soruldu. Kılıçdaroğlu, söz konusu soruya şu karşılığı verdi: “Ben geçtim. O da (Cumhurbaşkanı Erdoğan) gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız.”

Yolcu uçağı gibi gösterildi

15 Temmuz gecesi darbecilerin baş hedefi olan ve kaldığı otelden ayrıldıktan sonra suikast timinin otelini bastığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’ten Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir helikopterle Dalaman Havalimanı’na gitti. Erdoğan’ı İstanbul’a götürecek olan TC-ATA uçağı, önce kimliğinin gizlenmesi için THY-8451 koduyla yolcu uçağı gibi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkarak saat 00.40’ta Dalaman Havalimanı’na iniş yaptı.

35 dakika havada bekledi

Cumhurbaşkanı’nı taşıyan uçak, saat 02.10’da Biga üzerine geldi. Atatürk Havaalanı’nda kule de darbecilerin elindeydi. Erdoğan’ın uçağı havaalanı darbecilerden temizlenene kadar Biga üzerinde daireler çizerek bekledi. Erdoğan’ın uçağı 35 dakika havada kaldı. O sırada havaalanı kulesi darbecilerden temizlenirken, Erdoğan’ın uçağı da Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti. Boğaz üzerinde uçan F-16’ların yakıtı azalınca tanker uçağına yanaştı. Böylece Erdoğan’ın uçağı saat 03.00’da piste iniş yapabildi.

Halka seslendi

O esnada, Atatürk Havalimanı’nda tüm güvenlik tedbirleri alınmış, halk demokrasi nöbetine başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen havalimanının VIP Salonu’nu koordinasyon merkezine çevirerek, darbe girişimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Halkın darbecileri büyük oranda püskürttüğü sabah saat 04.00 sularında ise Erdoğan, Atatürk Havalimanı önünde bekleyen binlerce vatandaşa seslenerek “Sokakları bırakmayın” çağrısını yineledi. (Yeni Şafak)

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