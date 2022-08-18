Bay Kemal’den reklâm kokan hareketler

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

TBMM’nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, il il toplantılarına devam ediyor. 2019 Yerel Seçimlerinde kazandığı illerde CHP’li belediyelerin hizmetlerinde sınıfta kalmasına tek bir söz etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu bu tür toplantılarla vatandaşların gözlerini boyamaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu il il geziyor

İlk toplantısını Erzurum’da yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sırasıyla Edirne’de, Yalova’dan sonra ise Afyonkarahisar’da gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu’nun eylül ayında ise Giresun, Sakarya, Elazığ ve Tokat’a gitmesi planlanıyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, şunları dile getirdi: “CHP’nin yapmış olduğu bu tür toplantılar halk nezdinde bir karşılığı olmayan bir şey. Grup toplantısı TBMM çalışmalarıyla birlikte yürüyen, hem meclis grubunun haftalık değerlendirmesi, hem de haftalık çalışma planını çizen bir toplantıdır. Bu tür toplantılar reklamdan öteye gitmez. Bunun da bir karşılığı yok.”

Seçim bölgesinde olması lazım

“CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı toplantıları gündem oluşturmak adına yapılan toplantılardan ibarettir” diyen Gazel şöyle devam etti; “Bu toplantılarında çok verimli olacağı kanaatinde değilim. AK Partili milletvekili arkadaşlarımız seçimlerden sorumlu olduğu bölgelerdeki illerde ziyaretler yaparak, vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor. Ben de Kütahya’da Altındaş İlçemizde vatandaşlarımızla oturuyoruz. Sohbetler ediyoruz. Sıkıntılarını dinliyoruz. Ama CHP’li milletvekilleri nerede? Salı toplantıları doğrultusunda hareket ediyorlar. Milletvekili dediğin kişi seçim bölgesinde olması lazım.”