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Bay Kemal yine kaybetti! Tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye 12 bin lira tazminat ödeyecek.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:18
Bay Kemal yine kaybetti! Tazminat ödeyecek

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde açtığı davayla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 12 bin lira tazminata mahkum eden yerel mahkemenin direnme kararını onadı.

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun, 23 Ekim 2010'da TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, Özhaseki ve bazı belediye daire başkanları ile meclis üyelerinin "kişilik haklarına tecavüz niteliğinde, şeref ve haysiyetlerine yönelik tahkir ve tezyif edici ithamlarla" hakarette bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu aleyhine, Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 20 Aralık 2010'da 100 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını ifade eden Savruk, şunları kaydetti:

"Yargılama sonunda CHP Genel Başkanı, manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, tazminat miktarını çok bulmuş, daha alt düzeyde tazminata hükmedilmesi gerektiğinden kararı iki kez bozmuştu. Kayseri mahkemesi, davalının TBMM'de yaptığı konuşmasının çok geniş kitle tarafından izlendiğini, davalının bir başka konuşmasından dolayı mahkemece verilen aynı miktar tazminatın aynı hukuk dairesince onandığını, çok yakın tarihte aynı eylem nedeniyle farklı tazminatların adalet anlayışına uygun düşmeyeceğini ifade ederek, önceki hükümde ısrar etmiş, bu nedenle dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna incelenmek üzere gönderilmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, incelemelerini tamamlamış, 15 Kasım 2018 günlü kararı ile oy birliğiyle ve kesin olarak direnme kararının onanmasına karar vermiş, karar bugün tarafıma tebliğ edilmiştir."

Savruk, Kılıçdaroğlu'nun 12 bin lira tazminat ödemesine ilişkin onama kararı üzerine, mahkeme masrafları, faiz ve avukat ücretiyle 27 bin liraya yaklaşan bedelin tahsili için icra işlemi başlatacağını sözlerine ekledi.

CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu fonu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iftira ve hakaretleri nedeniyle kaybettiği tazminat davalarındaki paraları ödemekte zorlanınca, CHP'li vekillerin maaşlarının bir kısmını almaya karar verdi.

Üç ayda bir 5'er bin lira verecekler

Geçtiğimiz günlerde toplanan CHP grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın, bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

3 ayda bir 730 bin lira

Toplamda 146 milletvekili olan CHP'de, her bir milletvekili 5 bin lira verirse, 3 ayda bir Kılıçdaroğlu için 730 bin lira toplanmış olacak.

3 ayda bir toplanacak olan 730 bin lira ile, 1 ayda yaklaşık 250 bin lira CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cebine girmiş olacak.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:18
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kayseri
  4. Mehmet Özhaseki
  5. Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
  6. AK Parti
  7. Ankara Büyükşehir Belediyesi

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  • Kocasolak Kocasolak 13 dk önce
    CHP zenginler partisi, oyları yalılardan, rezidanslardan, sahillerden, mimarlar odası, tabirler birliği, tiyatro bale, opera çevreleri, artisler, BÜTÜN kalburüstü insanlardan alıyor. Kalbırüstü CHP işçi ve emekçi MASKESİ ile dolaşır siyaset ARENASINDA medya üzerinden. Maden işçilerinin hakları, yeşiller falan, TÜSİAD aklı ile yönetilir ama çevreci geçinir. Faiz lobisi CHP lidir. K. K. Bu paralar vız gelir, yine yapacaktır hakaret, iftira nasılsa para çok. Alın teri değil ya.
  • Kocasolak Kocasolak 13 dk önce
    CHP zenginler partisi, oyları yalılardan, rezidanslardan, sahillerden, mimarlar odası, tabirler birliği, tiyatro bale, opera çevreleri, artisler, BÜTÜN kalburüstü insanlardan alıyor. Kalbırüstü CHP işçi ve emekçi MASKESİ ile dolaşır siyaset ARENASINDA medya üzerinden. Maden işçilerinin hakları, yeşiller falan, TÜSİAD aklı ile yönetilir ama çevreci geçinir. Faiz lobisi CHP lidir. K. K. Bu paralar vız gelir, yine yapacaktır hakaret, iftira nasılsa para çok. Alın teri değil ya.
  • URFALI HALİLURFALI HALİL42 dk önce
    Anlaşılan yinebay kemaliki dalda liderliği hiç kimseye kaptırmıyor soracaksınız nedir okaptırmadığı dallar diye.1. seçim mağlubiyetleri. 2. kaybedilen mahkeme tazminatları. Aslında üçüncüsü yolda o nedir peki derseniz oda yaptığıtuhaf gülünç gaflar. mesala en son yaptığı gaf dahaçok olmadı levent gök derken yaptığı gök ifadesinde şaşırıp orta harfi yanlış okudu.
  • BurdurluBurdurlu51 dk önce
    her şey para için olduğuna göre kılıçdaroğlu yakında gidici. partideki en azılı taraftarları bile cepten para gitmeye başlayınca mırın kırın eder sonunda da isyan eder ne de olsa.
  • yücelyücel1 sa önce
    Bu kadar seviyesiz terbiyesiz siyaset yapılır mı yahu , yalan ve iftiralarla ödeyeceği tazminatı parti mensupları karşılıyor, dünya tarihinde örneği var mı acep

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