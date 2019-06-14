Batuhan Altıntaş kimdir? Bugüne kadar Türkiye U15 Milli forması ile birlikte Türkiye U21’e kadar tüm kategorilerde forma giymiş ve toplam 20 gol atmış olan Batuhan Altıntaş’ın kim olduğu merak ediliyor. Batuhan Altıntaş 2016 yılında Kasımpaşa’da, 2017 yılında ise Yeni Malatyaspor takımında kiralık olarak forma giydi. Batuhan Altıntaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kocaeli Güneşspor takımı alt yapısında futbola başlamıştır. Ardından Bursaspor alt yapısına geçiş yapmış ve 2013 yılında Bursaspor A Takımı ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2015 yılında 400 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Almanya’nın Hamburg takımına transfer olan Batuhan Altıntaş 2016 yılında Kasımpaşa’da, 2017 yılında ise Yeni Malatyaspor takımında kiralık olarak forma giymiştir.

Bugüne kadar Türkiye U15 Milli forması ile birlikte Türkiye U21’e kadar tüm kategorilerde forma giymiş ve toplam 20 gol atmıştır.

Batuhan Altıntaş’ın babası uzun yıllar Galatasaray takımında stoper olarak oynayan Rambo lakaplı Yusuf Altıntaş’tır. Dedesi ise Bursaspor’da forma giymiş olan Köylü lakaplı Mustafa Altıntaş’tır. 1996 doğumlu genç futbolcu aslen Kocaeli İzmit’lidir.