Destan dizisi 23 Kasım akşamı ilk bölümüyle gelecek. Diziyi merak edenler ise Batuga karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Batuga kimdir? Destan Batuga’ı kim oynuyor?

Türklerin İslamiyet’i seçmeden önceki dönemin anlatıldığı Destan dizisi 23 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi merak edenler oyuncuları ve karakterleri araştırmaya başladı.

Dizideki olaylar ve kişiler tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Batuga kurgu bir karakterdir. Batuga; Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman. Batuga rolünü ise Edip Tepeli oynuyor.

Edip Tepeli kimdir?

Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.