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Ekonomi 'Battık, bittik' edebiyatı yapan muhalefete soğuk duş! İhracat şubatta rekor kırdı
Ekonomi

'Battık, bittik' edebiyatı yapan muhalefete soğuk duş! İhracat şubatta rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 11:35:00 -
'Battık, bittik' edebiyatı yapan muhalefete soğuk duş! İhracat şubatta rekor kırdı

'Battık, bittik' edebiyatıyla algı operasyonu çekmeye çalışan muhalefete kötü haber geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada "İhracatımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bolat, Şubat ayında ihracatın yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bakan Bolat "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaştık" dedi.

'Battık, bittik' edebiyatı yapan muhalefete soğuk duş!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklaması, 'battık, bittik' edebiyatıyla algı operasyonu çekmeye çalışan muhalefet ve beslemesi fondaş medyada soğuk duş etkisi yaptı.

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