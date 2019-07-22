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Battalgazi’de çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı

Battalgazi Belediyesi tarafından yol bakım ve onarım, saha düzenleme, stabilize yol yapımı, yeni yol açma, temel yapı ve altyapı temel malzeme serim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:16
Battalgazi’de çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı

Battalgazi Belediyesi tarafından yol bakım ve onarım, saha düzenleme, stabilize yol yapımı, yeni yol açma, temel yapı ve altyapı temel malzeme serim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesinde hizmet çıtasını yukarılara çıkarmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.


Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in göreve başladığı 5 Nisan 2019 tarihinden bugüne ağırlıklı olarak kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmaları başta olmak üzere, yol bakım ve onarım, saha düzenleme, yeni yol açma, temel yapı ve altyapı temel malzeme serim çalışmalarını ilçenin muhtelif bölgelerinde sürdürüyor. Battalgazi ilçesinin muhtelif bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 583 km yol bakım ve onarım, 8 bin 100 metrekare saha düzenleme, 40 km stabiliz yol yapımı, 16 km yeni yol yapımı, 18 km temel yapı ve 7,5 km alt temel yapı malzeme serimi gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hizmetleri katılımcı belediyeciliğin gereği vatandaşlarla istişare yaparak, yürüttüklerini belirtti. Battalgazi ilçe halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu kaydeden Başkan Güder, Battalgazi ilçesindeki hizmet çıtasını yukarılara çıkartmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:16
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