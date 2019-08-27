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Battalgazi Belediyesi çalışanlarından örnek davranış

Battalgazi Belediyesi çalışanları tarafından Kızılay Kan Merkezi’ne kök hücre ve kan bağışında bulunuldu.

27 Ağustos 2019 Salı 13:52
Battalgazi Belediyesi çalışanlarından örnek davranış

Battalgazi Belediyesi çalışanları tarafından Kızılay Kan Merkezi’ne kök hücre ve kan bağışında bulunuldu. Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, kan vermenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirterek, Battalgazi Belediyesi olarak bundan sonra da bu tür kampanyalara destek olacaklarını söyledi.


Kızılay Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyasına Battalgazi Belediyesi çalışanları destek verdi. Kızılay Kan Merkezi tarafından Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası içinde kan bağışı standı açıldı. Stantta bulunan Kızılay Kan Merkezi görevlileri, burada Battalgazi Belediyesi çalışanlarının ve vatandaşların kan bağışlarını kabul etti. Battalgazi Belediyesi çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında konuşan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, kan bağışının önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, “Öncelikle Kızılay Kan Merkezi’mizin kan bağışı kampanyasına Battalgazi Belediyesi olarak destek vermekteyiz.Kan vermenin sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Hem sağlık açısından vereceğimiz bir ünite kanın,bir hayat kurtaracağından da şüphemiz yoktur. Personellerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu tür kampanyalara destek olacağımızı belirtmek isterim” dedi.


Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile birlikte kan bağışında bulunan Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ise, “Kan bağışının hem sağlık açısından çok önemli olduğunu, hem de hasta insanlara umut olduğunu biliyoruz. Zaman zaman kendi ailelerimizde de hastalarımız oluyor ve bunun ne kadar gerekli olduğunu özellikle kök hücre bağışının önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm kurumlarımıza örnek oluruz hem kan bağışı, hem de kök hücre bağışında bulunuruz” şeklinde konuştu.


Battalgazi Belediyesi çalışanlarından Burak Çetinkaya’da, “Belediyemizin ve Kızılay’ın ortak yaptığı bu kampanyaya katılıyorum. Önceden de katılmıştım ve kan bağışında bulunmuştum. Bugünde kan bağışında bulundum” derken Abdulvahap Yavuz Özfidan ise, “İlk defa kan bağışında bulunuyorum. Başkanımız Osman Güdere teşekkür ediyorum. Kan bağışının hayat kurtardığını ve herkesin kan bağışında bulunmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:52
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