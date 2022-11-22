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Dünya Batsın sizin demokrasiniz! Fransa'da 2 Kur'an Kursuna daha kilit
Dünya

Batsın sizin demokrasiniz! Fransa'da 2 Kur'an Kursuna daha kilit

Fransa'da Herault Valisi Hugues Moutouh, içlerinden birinde mescidin de yer aldığı 2 Kur'an kursunu "yasa dışı" diyerek kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 16:15:00 - 2022-11-22 17:39:14
Batsın sizin demokrasiniz! Fransa'da 2 Kur'an Kursuna daha kilit

Fransa'da yer alan bir haber kanalının haberine göre, vali Moutouh’un talimat verdiği bölgede güvenlik ekipleri Montpellier kentinde bulunan 2 Kur'an kursuna habersiz baskın yaparak kontrol gerçekleştirdi.

Bu iki yapıdan, dinî eğitim veren Tevekkül Enstitüsü ile içinde mescidin olduğu Occitanie Çok Kültürlü Merkez’i “yasa dışı” oldukları gerekçesiyle kapatma kararı alan Vali Moutouh, namaz kılınan mescidin ise “izin almaksızın cemaate ev sahipliği yaptığını” ileri sürdü.

Belediye, valiliğin skandal kararını uygulamaya koymak ve söz konusu yapıların kapılarına kilit vurmak için harekete geçti.

99 camiden 25’i kapatıldı

Fransa, uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisine rağmen, “bölücülükle mücadele” adı altında Ağustos 2021’de yürürlüğe konulan tartışmalı “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasasının son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 25’ini kapattı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin’in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.

Müslümanlar Paris'i terk ediyor

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince sık sık eleştiriliyor. Ülkede çok sayıda Müslüman, dinlerini baskı altında yaşadıkları ve ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle Fransa’yı terk edip başka ülkelerde yaşamını sürdürmeye başladı.

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