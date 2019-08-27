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Batman’dan 6 ülkeye ihracat

Batman’ın markası olan inşaat malzemesi üreten firma 6 ülkeye ve Türkiye’nin 81 iline ithalat ve ihracat yapıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 12:49
Batman’dan 6 ülkeye ihracat

Batman’ın markası olan inşaat malzemesi üreten firma 6 ülkeye ve Türkiye’nin 81 iline ithalat ve ihracat yapıyor.


Batman’ın markası olan firma yaklaşık 40 çeşit ürün imalatı yaparak hem Türkiye’nin 81 iline hem de 6 ülkeye gönderiyor. Yapı-kimyasal, mantoluma grubu, sıvı izolasyon grubu üretimi yapanfirma, boya fabrikası kurmaya yönelik çalışmalar başlattı. Ar-Ge üzerine çok büyük çalışmalar yaptıklarını ve tamamen yerli üretim yaptıklarını belirten inşaat firması yönetim kurulu başkanı Abdulnur Yalınkılıç, “Şirketimiz 2013 yılında kurulmuş, inşaat üzerine açılmış bir firmadır. 35-40 çeşit ürün imalatını yapmaktayız. Türkiye’nin hemen hemen hepsine, yurt dışına, Ortadoğu’ya, Afrika’ya ve Türki Cumhuriyetlerine ihracatlarımız var. 6 bin 500 metrekare yerimiz, 4 bin metrekare alanımız var. 40’a yakın elamanımız çalışmakta organize sanayi bölgesinde 20 dönümlük bir talebimiz oldu. 10 bin metrekare kapalı alan yapmayı düşünüyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız tamam, boya fabrikası kurmaya çalışacağız orada inşallah. Çalışan sayımızı 120’ye çıkarmayı düşünüyoruz. Burada katma değeri en yüksek olan bir ürün üretiyoruz. Tabi tamamen yerli üretimimiz var bazı ürünlerimizi yalnız biz üretiyoruz" dedi.



"Ülke ekonomisine katkıda bulunacağız"


Katma değeri yüksek olan ürünleri yurt dışına göndermeyi amaçladıklarını belirten Yalınkılıç, "Bunun da ülke ekonomisine katkıda bulunacağımızı umuyoruz. İhracat üzerine çok yoğunlaşmış durumumuz var. Ar-Ge‘lerimizi tamamen ihracata yönelik yapmayı düşünüyoruz. Burada üretim yapı-kimyasal, mantoluma grubu, sıvı izolasyon grubu, dekoratif grubu ve bunun yanında alternatif ürünlerimiz özellikle su yalıtımında, ısı yalıtımında, yangın yalıtımında kendimizi çok geliştirdik. Laboratuvar şartlarımız çok iyi. Biz de iki tane kimya mühendisimiz var. Onlarla Ar-Ge üzerine çok büyük çalışmalarımız var. Üniversite ile iş birliği yapıp tamamen Ar-Ge’ye yönelik yaptırımlarımız bulunmaktadır. Valimizle görüştük, vali bizim için büyük bir şans. Genç ve idealist bir insan. Bize yer konusunda yardımcı olacağını söyledi. Olursa biz yatırımlarımızı daha da geliştireceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.


İnşaat firmasının sektörde başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten firma çalışanı Ümit Taşkın, "Üniversiteden mezun oldum. İşsizdim. Buraya da iş başvurusunda bulundum. Sağ olsunlar işe aldılar beni. Sayelerinde işe girdim. Sigortam var ve sağlık güvencemi karşılıyorlar. Ailemi geçindiriyorum. Sağ olsunlar yemeğimizi, yolumuzu ve paramızı veriyorlar. Memnunuz buradan. sektörde başarılı bir şekilde ilerliyor, bize de iş olanağı sağladı teşekkür ediyoruz kendilerine” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:49
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