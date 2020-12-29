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Aktüel Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:03:30 -
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda, 6 kilo 190 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerince Korik Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kilo 190 gram kubar esrar, 15 uyuşturucu hap, hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Biri uyuşturucu ticareti suçu kapsamında aranan olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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