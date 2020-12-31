Batman'da terör örgütü PKK'a ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar kesintisiz sürüyor.

Bu kapsamda Hasankeyf ilçesi kırsalında "Yıldırım-14 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından arazide gizlenen roketatar antitank mühimmatı ve sevk fişeği, 3,5 kilogram C-4 patlayıcı, 18 el yapımı patlayıcı için kullanılan anahtar sistemi, 4 kol saatiyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, 45 elektrikli fünye, 5 telefon devresi, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği alıcısı, anten ve bağlantı kabloları, 8 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, 3'lü blok halinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı alıcısı, 2 tüp, 18 pil, 93 fişek, tabanca susturucu aparatı, plastik şişme bot, araç tipi telsiz, güneş paneli, aksiyon kamerası ve çok sayıda muhtelif giyim, yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin bozulmaması için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara aralıksız devam edilecek.