Batman'da terör operasyonu: 1 polis şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Batman'da güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan 1 polis memuru ise kaldırıldığı özel bir hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.