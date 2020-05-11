  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Batman'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:25:46 -
Batman'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da, terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer Operasyonu kapsamında 2 sığınak tespit edildi.

Sığınak ve yere gömülü halde plastik bidonlar içerisinde uzun namlulu silah, 330 fişek, 5 kilogramlık kap içerisine hazırlanmış amonyum nitratlı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, elektrik kablosu, 2 telsiz, verici, 3 saat, 3 elektrikli fünye, fitil, akım ölçer, 10 pil ve anahtar düzeneği ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı