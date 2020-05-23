  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu
için kalan
Aktüel

Batman’da kısıtlamaya uymayan 8 sürücüye 25 bin lira ceza

Batman Turgut Özal Bulvarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:13:01 -
Batman’da kısıtlamaya uymayan 8 sürücüye 25 bin lira ceza

Batman Turgut Özal Bulvarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.


Batman, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Gece 00.00’da başlayan ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri kentin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Turgut Özal Bulvarı girişinde denetim yapan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.


İzin belgesi olmayan 8 kişiye toplamında 25 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Kentin farklı noktalarında polis ekiplerinin denetimi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı