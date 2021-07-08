Batman’da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı
Batman merkez Turgut Özal Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı.
Kaza, Turgut Özal Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman şehir merkezi Dörtyöl Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsü, diğer istikamette gelen hafif ticari araçla çarptı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.