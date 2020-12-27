  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batman'da gençlik merkezi gönüllüleri kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu
Aktüel

Batman'da gençlik merkezi gönüllüleri kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:48:13 -
Batman'da gençlik merkezi gönüllüleri kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu

BATMAN (AA) - Batman'da gönüllü gençler, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, yaşlıların bazı gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Yardım alanlar, memnuniyetlerini dile getirerek, gönüllülere teşekkür etti.

Gönüllülerden Abdullah Doğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde evinde yalnız yaşayan yaşlıların ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda, ekmek ve su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, "Amacımız onların yalnız olmadıklarını hissettirmek." dedi.

Öte yandan, sokak hayvanlarını da unutmayan gönüllüler, kaplara süt ve ekmek bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı
Gündem

Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı

Sunucu Cansu Canan Özgen'le Tarihçi İlber Ortaylı'nın yaptığı programın sonunda yayının bittiğini sanan Ortaylı "Maşallah, şuna bak." derken..
Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!
Gündem

Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, pandemi sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi
Dünya

Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi

Çin'in Vuhan kentinde çıkan koronavirüs hayatı tam bir kâbusa çevirdi. Dalian şehrinde karantinayı delmek isteyen kişinin yakalandığı anlar ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay