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Aktüel Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı
Aktüel

Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:00:58 -
Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

BATMAN (AA) - Batman'da 20 Kasım'a kadar düzenlenecek etkinliklerin Valilik iznine bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 20 Kasım'a kadar izne bağlandığı belirtildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma, anma ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin mülki idare amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda açık, kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı gibi eylem ve etkinlikler de 6-20 Kasım arası yasaklanmıştır."

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