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Aktüel Batman'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Batman'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:02:43 -
Batman'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde bir otobüste Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sınırdan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk'ta durdurulan bir otobüste Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 55 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari işlemleri tamamlanan göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Hasankeyf ve Gercüş İlçe Jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.

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