Batman'da 51 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
BATMAN (AA) - Batman'da, hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin Yolağzı köyüne geleceğini tespit etti.
Köye düzenlenen operasyonla yakalanan B.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.