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Yerel Batman'da 50 küçükbaş hayvanın telef olmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
Yerel

Batman'da 50 küçükbaş hayvanın telef olmasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, 50 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 08:59:00 -
Batman'da 50 küçükbaş hayvanın telef olmasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Beşiri'nin Yakacık köyünde 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine köye veteriner hekim sevk edildi. Veteriner hekim, telef olan hayvanlardan ve meradan numuneler aldı.

Ölümlerin daha da artmaması için köydeki küçükbaş hayvanlara aşı yapıldı.

Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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