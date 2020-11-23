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Aktüel Batman'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Aktüel

Batman'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:49:22 -
Batman'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca hükümlü ve tutuklunun kaçması, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'nin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, F.Ç'nin adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.


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