  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Batman’da 5 apartman ve bir iş yeri karantinaya alındı

Batman’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman ve bir iş yeri karantinaya alındı.

2020-04-24 16:15:16 -
Batman’da 5 apartman ve bir iş yeri karantinaya alındı

Batman’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman ve bir iş yeri karantinaya alındı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yerlerde 14 günlük karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla Batman merkezde 5 bina ve bir iş yerinin korona virüs salgın kontrolü kapsamında tebliğ tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı