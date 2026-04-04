Yerel Batman'da 12 yaşındaki çocuğun acı sonu!
Batman'da 12 yaşındaki çocuğun acı sonu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Batman'da 12 yaşındaki çocuğun acı sonu!

Batman'da ahırda elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da ailesinin ahırına giden 12 yaşındaki çocuktan acı bir haber geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Oymataş köyü Ünlüce mezrasında ailesine ait ahıra giren Miran Tutar (12), bu sırada iddiaya göre açıkta bulunan elektrik teline temas etti.

KURTARILAMADI

Akıma kapılarak ağır yaralanan çocuk, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen küçük Miran, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miran'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.

Okul ve kreşlerde hızla yayılıyor! Bu hastalık çocukları etkiliyor
Okul ve kreşlerde hızla yayılıyor! Bu hastalık çocukları etkiliyor

Sağlık

Okul ve kreşlerde hızla yayılıyor! Bu hastalık çocukları etkiliyor

Kazada kolu koptu! 16 yaşındaki çocuk 11 saat ameliyatta kaldı
Kazada kolu koptu! 16 yaşındaki çocuk 11 saat ameliyatta kaldı

Yerel

Kazada kolu koptu! 16 yaşındaki çocuk 11 saat ameliyatta kaldı

