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Aktüel Batman ve Diyarbakır'da Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
Aktüel

Batman ve Diyarbakır'da Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korusu timlerinden oluşan 1451 personelin katılımıyla Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:00:00 -
Batman ve Diyarbakır'da Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrılıkçı terör örgütünün hareket kabiliyetini ortadan kaldırmak ve kış öncesi sığınak arayışını ortadan kaldırmak, yurt içinde iletişimini yitiren örgütün bu kabiliyeti bir daha elde edememesini sağlamak ve Ülkedeki terör varlığını tamamen sona erdirmek için Batman ve Diyarbakır'da Yıldırım-14 Zori Harekatı Başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı yönetim ve idaresine bağlı jandarma komandoları, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik ekiplerinden oluşan 89 harekat timinde 1451 personelin görev yaptığı belirtildi.

13 Temmuz 2020'de ülkede terörü tamamen ortadan kaldırmak için başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında toplam 137 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamasında, 74 işbirlikçi yakalandı, 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah -mühimmat, gıda ve yaşam malzemelerine de el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Yıldırım operasyonlarının vatandaşların desteğiyle "sadık ve kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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