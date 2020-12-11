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Aktüel Batman, Elazığ ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

Batman, Elazığ ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:00:41 -
Batman, Elazığ ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

DİYARBAKIR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Batman, Elazığ ve Şırnak'ta sessizlik hakim oldu.

Batman'da cadde ve sokaklarda, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

- Elazığ

Elazığ'da da saat 21.00 itibarıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

Kentin işlek yerlerinden Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı.

- Şırnak

Ülke genelinde bu akşam başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şırnak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri kısıtlamanın başladığı andan itibaren seyir halinde bulunan araçları kontrol etti.

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