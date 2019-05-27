Batman bayram namazı vakti 2019 | Batman'da Ramazan bayramı namazı kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il namaz vakitleri. Diyanet Batman Ramazan Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimi ile birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bu sene Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 pazartesi günü başladı. Ramazan Bayramı ise 4 Haziran 2019 tarihinde olacak. Bayram namazı salı günü kılınacak. 2019 yılında Ramazan bayramı arefe günü olan pazartesinin de katılması ile 9 güne çıkacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 11 Ağustos pazar günü bayram namazının kılınması ile birlikte başlıyor. Kurban bayramının çarşamba günü bitecek. Perşembe ve cuma günü resmi tatil ilan edilirse Kurban Bayramı da 9 gün tatil imkanı verecek. Ramazan ayını ibadetle geçiren müminler için Ramazan bayramı namazı da çok önemli. Şimdiden vatandaşlar il il ramazan bayramı namazı saatlerini sorguluyor. Peki Batman'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre il il namaz vakitleri ve bayram namazı saati...

Batman'da bayram namazı kaçta kılınacak?

Batman'da bayram namazı 4 Haziran 2019 tarihinde saat 05.32'de kılınacak.

2019 Batman Ramazan namaz vakitleri

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Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

1.Rekat

Niyet (Niyet edilerek imama uyulur).

1. Tekbiri alırız. Subhaneke

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.

Rüku

Secde

Ara oturuş

Secde

2.Rekat

Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz.

1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan

4. Tekbiri alarak rükuya gideriz

Secde

Ara oturuş

Secde

Tahiyyat

Allahumme salli,

Allahumme barik

Rabbena Duaları

Selam

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek.

Kadir gecesinin önemi nedir?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Hira dağında Kur'an’ı Kerim’in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

“Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”