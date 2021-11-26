Batmak bir yana, para basmışlar

YAVUZ SELİM İSTANBUL

‘Batıyoruz’ yalancıları arasına katılan Jak Eskinazi’yi kendi ihracat rakamları yalanlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 2016 yılının son bölümünde düğmesine basılan kur operasyonu, günden güne şiddetini artırıyor. Kararlı hamleleriyle yüz yıllık oyunları bozan ve yerli-milli kalkınma hamleleriyle bölgesel güç hüviyetini kazanan Türkiye’nin ekonomisini çökertmek için saldırı üstüne saldırı düzenleyen faiz lobisi ‘içeriden’ aldığı destekle güç buluyor. Dolar kurunu artırmak için yapılan spekülasyonlar ve suni artışlarla Türkiye ekonomisinin kötü olduğu algısını oluşturmak isteyen lobiye destek mahiyetinde en tuhaf açıklama işadamı Jak Eskinazi’den geldi.

Atma Jak!

Ege ihracatçılarının başındaki Jak Eskinazi’nin fondaş medyaya yansıyan skandal yorumu büyük tepki çekti.

İhracatta kırılan rekorları görmezden gelen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kurdaki dalgalanmanın ihracatı durduracak boyutta olduğunu iddia etti. Eskinazi’nin “Kur, ihracatı durduracak noktaya getirdi. İşletmelerimizin özsermayeleri eridi” şeklindeki ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı.

İhracatta rekor kırdılar

Dolar operasyonlarının zirve yaptığı 2020-2021 yılında EİB şirketlerinin ihracatının yüzde 25 artışla 12 milyar 816 milyon dolardan, 16 milyar 24 milyon dolara yükseldiği tespit edildi. EİB şirketlerinin 2021 yılındaki toplam ihracat hedefi 15 milyar dolar iken, Ekim ayı itibariyle bu ihracat rakamının yakalandığı öğrenildi. “İhracat duracak boyutta” diyen Eskinazi’ye rağmen EİB’in 2021’in ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 8,5 artırdığı kaydedildi. Mart ayında geçtiğimiz yıla oranla ihracatını yüzde 18 artırdığı verilere yansıyan EİB bileşenlerinin ihracattaki yüksek kâr tablosu şöyle listelendi:

• EİB bünyesindeki tarım sektörleri 2020 yılında ilk kez 5 milyar doları geçti. 2021 yılı başında belirledikleri 5,5 milyar dolar ihracat hedefini de aştı.

• Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin son bir yılda ihracatı yüzde 34 arttı, 1 milyar 275 milyon dolar oldu.

Meyve-sebzeden 1,1 milyar

• Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 1 milyar 165 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

• Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 13 arttı; 938 milyon dolardan, 1 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

• Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 847 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Neredeyse iki kat artış

• Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 81 arttı, 35 milyon dolara çıktı.

- Türkiye genelinde ise Ekim 2021 itibarıyla ihracatı yüzde 20.2 yükselişle 20.8 milyar dolar seviyesinde. Türkiye, ihracatını en çok artıran 3’üncü ülke oldu.

Kendi firması da kârını katlıyor

Jak Eskinazi’nin sahibi olduğu Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.’nin 2020 yılı net satış rakamı 389 milyon 608 bin 856 TL olarak kayıtlara geçti. Roteks, İSO 500 listesinde 47’inci sırada.