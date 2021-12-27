Batıyoruz diyenler hüsrana uğradı

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Zilletin paydaşlarının ekonomik kriz söylemleri, Başkan Erdoğan önderliğindeki AK Parti iktidarının akıl dolu hamleleriyle boşa çıkarıldı. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak adına asgari ücrete yüze 50’nin üzerinde zam yapılıp vergiler kaldırılırken, dış operasyonlar neticesinde 18 liraya kadar çıkan dolar, Erdoğan’ın karşı atağıyla 10 lira bandına düştü. Üretim odaklı büyüme stratejisinden taviz vermeyen Erdoğan, TOGG’un batarya üretim fabrikasının kurulmasına öncülük ederken, TÜRKSAT 5B uydumuz da aynı hafta içerisinde uzaya gönderildi. 50 yıl aradan sonra ilk aşısını üreten Türkiye, koronavirüse karşı kendi aşısının geliştiren 9 ülkeden biri olmayı da başardı. İş dünyasının temsilcileri ve siyaset bilimciler, siyasi geleceklerini kriz tellallığına bağlayanların hüsrana uğradığını vurguladılar.

Kriz beklentileri çöktü

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç: “Asgari ücretin artması, doların düşmesi, sanayi odaklı yatırımlar ve sağlık alanındaki gelişmeler siyasi ikballerini kriz üzerine kuran kesimleri hüsrana uğrattı. Muhalefetin derin suskunluğu bunun göstergesidir. Piyasalar rahatladı, belirsizlik kalkıyor. Maliye Bakanımızın bu süreçte KOBİ’lerle de bir araya geleceğini umuyoruz. Hükümetin son dönemde yaptığı hamleler fevkalade niteliktedir. Negatif bir söylem içerisine girenler de kaybetti. Muhalefet daha ortada adayları yokken erken seçim yapalım diyordu. Ekonomide yaşanan gelişmeler bahane edilerek yapılan açıklamada güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluştuğu öne sürüldü. Her haliyle talimatlı olduğu anlaşılan açıklamada, KOBİ’ler için yapılan onca desteğin görmezden gelindi. İlk tepki gösteren KOBİDER’dir.”

Yaparsa Erdoğan yapar

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır: “Erdoğan bir siyaset dehası. Son bir hafta attığı adımlar bunun en net göstergesi. Halkta ‘Yaparsa Erdoğan yapar’ gerçeği tazelendi. Seçmeniyle arasındaki bağ koparılmak isteniyordu müsaade etmedi. Büyük bir manipülasyon yürütülüyordu, karşı bir atakla bunların hepsini boşa çıkardı. Muhalefetin kriz üzerinden iktidar olma hayalleri de böylece suya düşmüş oldu. Muhalefet yapıcı olmaktan ziyade sert bir dil kullanıyordu. Oysa son bir haftadır ki hamleler, Erdoğan’ın ne yaptığını net bir şekilde bildiğinin de göstergesi oldu.”