Batı’ya göz kırptılar! Arap ülkelerinden harekat açıklaması Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik bazı Arap ülkelerinden karşı açıklamalar yapıldı.

Bazı Arap ülkeleri başkentlerinden Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklamalar yapıldı. Türkiye, 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Timeturk'e göre harekata ilişkin Avrupa ülkeleri ve AB'den ardı ardına açıklamalar geldi. Bu açıklamalar arasında Arap ülkelerinden de Barış Pınarı Harekatı'na kınamalar ve eleştiriler yapıldı. Dış haberler muhabirleri konuyla ilgili notları Twitter hesaplarından aktardı. İşte o notlar: Suudi Arabistan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatını kınadı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin askeri harekatının bölgenin istikrarı ve güvenliği için tehdit olduğunu açıkladı. Mısır da Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Arap Ligi devletlerini toplantıya çağırdı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon başlatma kararını gözden geçirme çağrısında bulundu. Suriye devlet medyası da öğle saatlerinde Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi kaynaklarına dayanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda PYD/YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatına ilişkin Esed rejiminin tepkisini duyurdu. Şam yönetiminin açıklamasında PYD'ye göz kırpması dikkat çekti.

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