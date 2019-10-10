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Batı’ya göz kırptılar! Arap ülkelerinden harekat açıklaması

Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik bazı Arap ülkelerinden karşı açıklamalar yapıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:13
Batı’ya göz kırptılar! Arap ülkelerinden harekat açıklaması

Bazı Arap ülkeleri başkentlerinden Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklamalar yapıldı.

Türkiye, 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Timeturk'e göre harekata ilişkin Avrupa ülkeleri ve AB'den ardı ardına açıklamalar geldi. Bu açıklamalar arasında Arap ülkelerinden de Barış Pınarı Harekatı'na kınamalar ve eleştiriler yapıldı.

Dış haberler muhabirleri konuyla ilgili notları Twitter hesaplarından aktardı.

İşte o notlar:

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatını kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin askeri harekatının bölgenin istikrarı ve güvenliği için tehdit olduğunu açıkladı.

Mısır da Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Arap Ligi devletlerini toplantıya çağırdı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon başlatma kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Suriye devlet medyası da öğle saatlerinde Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi kaynaklarına dayanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda PYD/YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatına ilişkin Esed rejiminin tepkisini duyurdu. Şam yönetiminin açıklamasında PYD'ye göz kırpması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:13
  1. Türkiye
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Fırat'ın doğusu
  4. Suudi Arabistan
  5. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı
  6. Mısır
  7. Lübnan Dışişleri Bakanlığı
  8. Timeturk
  9. timeturk akit
  10. PKK
  11. YPG
  12. PYD

YORUM YAZ

  • Alparslan 1071Alparslan 107111 dk önce
    Bu tepkiler İslam dünyasının halkının tepkisi değil, sadeceabd ve batı tarafından kucağa oturtulmuş kukla idrecilerinin tepkisi. Müslümanların bu harekatı desteklememesi imkansız. Harekat Alem-i İslam için an itibariylebölgedeki yapılan en hayırlı iş.

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